Três jovens são executados a tiros em Maceió; vítimas estavam amarradas

Três jovens foram executados a tiros na noite desta quinta (12) no Morro do Ari, próximo à subestação do Jacintinho, um dos bairros mais populosos da capital. O triplo homicídio, segundo a Polícia Militar, ocorreu por volta das 19h, e nem mesmo a intensa movimentação na região impediu os executores. Vídeos e fotos das vítimas…

Alagoas24horas/Arquivo

Três jovens foram executados a tiros na noite desta quinta (12) no Morro do Ari, próximo à subestação do Jacintinho, um dos bairros mais populosos da capital. O triplo homicídio, segundo a Polícia Militar, ocorreu por volta das 19h, e nem mesmo a intensa movimentação na região impediu os executores.

Vídeos e fotos das vítimas com as mãos amarradas e perfurações de arma de fogo na região da cabeça circulam amplamente pelas redes sociais desde a noite de ontem. Informações extraoficiais atribuem os crimes à disputa entre organizações criminosas, contudo, apenas a polícia judiciária irá estabelecer a real motivação.

Apenas uma das vítimas foi identificada oficialmente pela Polícia Militar e trata-se de Gustavo da Silva Lima, de 25 anos. Todas as vítimas vestiam camiseta e bermuda e um deles uma camisa de um dos maiores times da capital.

Além da PM, Delegacia de Homicídios, Perícia e IML foram até a Rua Protógenes Aires Moura, no Morro do Ari, para realizar os primeiros levantamentos. Os corpos foram encaminhados à sede do Instituto para serem submetidos à necropsia e posteriormente serão liberados para sepultamento.