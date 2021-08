Treta de ex-bbb: Lumena critica atitude de Camilla de Lucas; entenda

As ex-bbbs Lumena e Camilla de Lucas andaram se estranhando na internet. Nesta quarta-feira (4), a psicóloga desabafou no Twitter sobre participantes que ainda levantam a pauta do cancelamento mesmo após o programa. Camilla captou a indireta e decidiu responder a colega de confinamento.

“A gente já tá em agosto e ver participante reviver cenas que adoecem e contribuem com a propagação de mais ódio é um soco no estômago. Eu e Karol, a gente já pagou por todos os nossos erros”, desabafou Lumena, que saiu com rejeição do BBB21. Ela ainda disse que ver ex-bbbs apoiando o cancelamento na mesma semana em que um adolescente cometeu suicídio por causa do linchamento virtual é muito triste: “O que falta agora? Quer a gente na fogueira?”, desabafou.

O desabafo foi feito após a influenciadora Camilla de Lucas comentar sua própria participação no programa no dia anterior. Ela comentou situações em que ‘perdeu a cabeça’ e fez uma autocrítica sobre suas atitudes.

Na rede social, a carioca chegou a concordar com Lumena: “Concordo também Lu, e tem participante que aqui fora continua curtindo comentários que estão incitando ódio em outros participantes. É bom pontuar isso!!”, escreveu Camilla.

Porém, a sister mudou o tom logo depois. Ao perceber que a postagem da psicóloga baiana poderia ser uma indireta, Camilla resolveu se explicar. “O post é EU CRITICANDO a minha ENERGIA! Falando de mim mesma. Não culpe e não jogue a responsabilidade das suas atitudes sobre mim”, respondeu a carioca que finalizou o tweet com o bordão ‘beijinhos’.