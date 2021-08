Treta: estilista desabafa sobre desentendimento com equipe de Juliette; entenda

Lembra de um vestido vermelho que a ex-bbb Juliette utilizou na live das Americanas? A peça de roupa é o motivo da confusão entre a equipe da milionária e a estilista Lethicia Bronstein. Segundo Lethicia, as pessoas responsáveis pelo estilo da paraibana disseram que o vestido seria utilizado por outra famosa, a cantora Priscilla Alcântra. As informações são do UOL.

Ela compartilhou o caso no Instagram e reforçou que o motivo da sua indignação não é Juliette ter utilizado a peça, mas sim a falta de profissionalismo da equipe. “Nada contra a pessoa que usou, muito pelo contrário, admirava sua força em defender suas raízes, mas acho que foi mal assessorada nesta situação. Vale lembrar que profissionalismo e clareza não fazem mal a ninguém…”, escreveu a estilista. Confira foto do vestido:

Segundo a assessoria de Lethicia, a equipe da ex-bbb disse que o vestido seria utilizado por Priscilla Alcântra na gravação de um clipe. Porém, o vestido foi parar no corpo de Juliette durante a live das Americanas. A equipe da estilista ainda informou que no caso de ações publicitárias, como a live em questão, os designers devem ser informados e podem até cobrar pelo uso das peças.

Lethicia ainda explicou que quando uma peça é emprestada para famosas, o nome do ateliê deve ser marcado nas postagens como forma de agradecimento pela parceria. Com Juliette, no entanto, a situação foi diferente. “Quando questionamos a equipe da celebridade, a resposta que recebemos do time dela sobre a falta de crédito na peça foi: ela não marca/divulga marcas a não ser que seja PUBLI”, contou.

A gota d’água da indignação foi quando a paraibana usou um vestido de uma marca gringa, também emprestado, e dessa vez marcou a loja responsável. Para Lethicia, isso mostra uma desvalorização da moda brasileira por uma pessoa que ficou conhecida por ‘bater no peito sobre suas raizes brasileiras’.