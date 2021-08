Treze-PB 0 x 0 Campinense-PB – Clássico dos Maiorais? Não no Amigão

Campina Grande, PB, 08 (AFI) – O Clássico dos Maiorais não empolgou. Treze-PB e Campinense-PB entraram em campo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D neste sábado, no Amigão e pouco fizeram. O placar sequer mudou e os times empataram em 0 a 0.

O que não alterou também foi a tabela de classificação do Grupo A3. O Treze continua na quarta colocação com 13 pontos, um à frente do Sousa-PB, em quinto, e sete empates, até o momento. O Campinense fica na terceira posição com 15 e perde a oportunidade de se aproximar do líder ABC-RN que tem 19 pontos e ainda joga nesta segunda-feira contra o Caucaia-CE.

NEM DEU PARA ANIMAR

O primeiro tempo até começou com duas chances para cada lado, antes dos dez minutos. O Campinense atacou com Felipinho pela direita e o atacante Anselmo tentou completar de letra, mas a bola foi nas mãos do goleiro João Guilherme.

O Treze finalizou de fora da área com Levi e bola saiu pela linha de fundo. A redonda, então deixou de rolar tanto e a partida ficou menos movimentada. Os dois times, movidos pelo clássico, faziam faltas e impediam as jogadas.

Foi assim até o intervalo. O Treze chegou ao ataque em mais uma oportunidade, mas sem perigo.

SE JÁ ESTAVA RUIM…

A etapa final foi pior. Apenas uma chance de real perigo para o Campinense. No escanteio, a bola foi desviada para o segundo pau onde estava Marcelinho. O atacante se jogou na bola, porém, não teve sucesso e chutou por cima.

O Treze tentou criar e concluiu os lances, mas raramente assustou o goleiro Mauro Iguatu. As finalizações não exigiram grandes defesas ou foram longe da meta. Os treinadores Wellington Fajardo e Ranielle Ribeiro realizaram as substituições na tentativa de melhorar, mas não teve jeito.

Treze e Campinense, no Clássico dos Maiorais, deixaram o Amigão sem gols em uma partida bastante abaixo do esperado.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Treze visita o Sousa, na próxima rodada, em duelo direto pelo G4. O jogo será no sábado (14), às 16 horas, no Marizão. O Campinense tem tarefa mais fácil, em tese, contra o Central-PE, também no sábado e novamente no Amigão, às 15 horas.