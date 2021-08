Tricampeão mundial, Jairzinho é internado com covid-19 no Rio, em estado estável

Rio de Janeiro, RJ, 28 – Ídolo do Botafogo e um dos destaques da conquista do tricampeonato mundial com a seleção brasileira em 1970, no México, o ex-atacante Jairzinho foi internado no Rio neste sábado com covid-19. A revelação foi feita por sei filho, Jair Ventura, que garante “estado estável”, do pai.

Mesmo acalmando os torcedores sobre o quadro clínico de Jairzinho, de 76 anos, o técnico Jair Ventura fez pedido para que os torcedores façam uma corrente de orações para o pai vencer a batalha contra o vírus o mais rápido possível.

“Mesmo vacinado, o nosso Furacão foi internado por conta da covid-19. O quadro dele é estável”, postou, anunciando a internação de Jairzinho. “Peço com muito carinho, que todos possam orar por ele, e que assim ele tenha uma rápida recuperação.”

Clube no qual Jairzinho fez história, o Botafogo endossou o pedido de Jair Ventura e também pediu orações para seu ídolo. “Todas nossas orações para o nosso querido Furacão se recuperar o mais rápido possível”, escreveu o clube carioca.

Jairzinho fez gol em todas as partidas da campanha do tricampeonato e estava protegido pelas duas doses da vacina. Mesmo assim apresentou quadro gripal e, encaminhado ao hospital, acabou diagnosticado com a covid-19.

Os especialistas já disseram ser algo normal o resultado positivo em pessoas vacinadas, mas garantem que o risco de morte é bem menor. Jairzinho ficará em observação no hospital para evitar que a doença se agrave.