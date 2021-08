True Auditoria anuncia novas vagas de emprego

A True Auditoria, plataforma completa e voltada para setor saúde, acaba de anunciar novas vagas de emprego em diversas regiões do país. A empresa, que conta com uma equipe altamente qualificada e planejada para atuar de forma modular, busca profissionais para expandir sua atuação e auxiliar em diferentes áreas.

Dentre as chances disponíveis destacam-se as posições de auxiliar administrativo, médico auditor, auxiliar de departamento pessoal, enfermeiro auditor, gerente médico e muito mais. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e senioridade, com e sem experiência.

Além das vagas regulares, há chances exclusivas para pessoas com deficiência. Todas elas tem como foco as unidades localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

As contratações vão de encontro ao momento da empresa, que tem expandido sua atuação ao longo dos últimos 10 anos. A plataforma oferece a seus clientes serviços de compliance, consultoria e auditoria, independente às operadoras, garantindo muito mais eficiência, economia e qualidade aos prestadores de serviço.Para se ter uma ideia, no primeiro semestre deste ano a companhia atingiu sua expectativa de crescimento do ano e realizou novas parcerias que viabilizaram as oportunidades.

Não há informações sobre salário e benefícios, mas a empresa informa que valoriza todos os profissionais e entende que eles são parte fundamental de todo o processo.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela True Auditoria deverão enviar o currículo para o e-mail setoradministrativo@trueauditoria.com.br, informando o nome da vaga no assunto.

