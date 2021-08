Uberlândia-MG 2 x 3 Caldense-MG – Mais um passo rumo à classificação na Série D

Uberlândia, MG, 14 (AFI) – Uberlândia-MG e Caldense-MG se enfrentaram na tarde deste sábado, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Melhor para os visiantes, que venceram por 3 a 2 e ficaram mais perto da classificação ao mata-mata.

Com o resultado, o Uberlândia segue com 16 pontos, fora do G4, em quinto lugar do Grupo A7. Já a Caldense chegou a 21 pontos na vice-liderança, atrás apenas da Ferroviária, que tem 28.

O JOGO

O primeiro tempo foi difícil. O Uberlândia criou as melhores chances, mas o goleiro João Paulo fez uma série de defesas espetaculares e não deixou nada passar.

Na etapa complementar, aos 12 minutos, a arbitragem marcou penalidade para o Uberlândia. Ingro foi para a partida e inaugurou o marcador. A Veterana reagiu rápido. Aos 20, Gabriel Santos recebeu cruzamento de escanteio de João Vitor e igualou o placar.

Dez minutos depois, em falta lateral, João Vitor alçou a bola na área e Gabriel Santos virou de cabeça. Foi o 13º gol do centroavante com a camisa alviverde, o suficiente para assumir a 20ª posição da lista dos maiores artilheiros da história profissional do clube, ao lado de Jota Lopes e Rubinho.

O confronto estava movimentado. Na marca de 32, o Uberlândia teve uma falta próxima da área. Alípio acertou um chute indefensável no ângulo e igualou o marcador. Aos 40 Gabriel Santos foi substituído por Mariotto. Em seu primeiro lance, o centroavante aproveitou cruzamento de Patrick Lopez e anotou o gol da vitória. Uberlândia 2 x 3 Caldense.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela 12ª rodada. No sábado (21), às 16h, a Caldense recebe o Boa Esporte-MG no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG). No domingo (22), às 16h, o Uberlândia visita o Patrocinense-MG no Estádio Pedro Nascimento, em Patrocínio (MG).

Ficha Técnica em instantes…