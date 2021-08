UDESC: está disponível resultado do Vestibular de Inverno 2021

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) publicou o resultado do Vestibular de Inverno 2021. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados e a lista de classificados para integrar a lista de espera das próximas chamadas, por meio do site da universidade.

Os aprovados na 1ª chamada devem realizar as matrículas até a próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, conforme as instruções enviadas por e-mail. Além disso, é possível conferir os procedimentos e documentos exigidos no edital de matrícula.

De acordo com a Udesc, a 2ª chamada está prevista para o dia 27 de agosto. Há ainda a previsão de outras chamadas para os dias 10 de setembro e 11 de outubro.

Sobre o Vestibular de Inverno 2021

Devido à pandemia da covid-19, a universidade optou por não aplicar provas. Desse modo, a seleção foi feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – foram aceitas as notas das edições de 2017, 2018 ou 2019 – e das notas obtidas pelos candidatos durante o ensino médio (média final de conclusão de 0 a 10).

De acordo com o edital, ao todo, a oferta da UDESC é de 1.040 vagas em 37 cursos de graduação distribuídos por dez campi. Conforme estabelecido no edital, 30% das vagas estão reservadas para as ações afirmativas da instituição (20% são para os candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública e 10% são para candidatos que se autodeclaram pretos).

O início das aulas para os aprovados neste processo seletivo está previsto para o dia 27 de setembro. Clique aqui e confira mais detalhes no site da Udesc.

