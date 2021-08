UECE: está disponível 1ª chamada de classificáveis do Vestibular 2021

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) liberou nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, a lista da 1ª chamada de classificáveis do Vestibular 2021. A universidade dividiu as listas entre ampla disputa e pessoas com deficiência (PcD) e cotistas. As listas estão disponíveis no site da UECE.

Conforme a UECE, o período de matrícula para os aprovados na 1ª chamada será nos dias 26 e 27 de agosto, próxima quinta e sexta-feira, entre as 8h e 17h. As matrículas devem ser feitas por meio da Plataforma Sigma.

Os candidatos podem conferir a documentação exigida pela UECE no edital de matrícula. Caso haja inconsciências na documentação, os candidatos devem realizar a retificação até às 17h do dia 30 de agosto.

A UECE irá divulgar o resultado das matrículas no dia 31. Já a 2ª chamada está prevista para o dia 2 de setembro, com matrícula dos aprovados entre nos dias 3 e 6 de setembro.

Sobre o processo seletivo

Você Pode Gostar Também:

Conforme o edital, a oferta da UECE para o Vestibular 2021/1 é de 2.380 vagas em cursos de graduação. Os cursos estão distribuídos em Fortaleza e no interior do Ceará.

Do total das oportunidades, 50% estão reservadas para a seleção de alunos por meio da Lei de Cotas. Desse modo, há percentual para estudantes oriundos de escolas públicas, para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

A UECE realizou o Vestibular 2021/1 em duas etapas. A aplicação da 1ª fase foi feita no dia 20 de junho, enquanto a 2ª fase aconteceu nos dias 4 e 5 de julho. Os locais de prova foram distribuídos nos seguintes municípios: Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá e Tauá.

Confira detalhes no Vestibular 2021/1 no site da UECE.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda UFAM divulga os editais das 1ª e 2ª etapas do PSC de 2021.