UEM abre inscrição para vagas remanescentes para candidatos que fizeram o Enem

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) abriu nesta segunda-feira (16) as inscrições para os candidatos que realizaram alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2009 e desejam ingressar em algum curso de graduação da instituição.

Desse modo, a partir das 14h de hoje, os interessados em participar da seleção para o preenchimento das vagas remanescentes podem se inscrever por meio do site da UEM. As inscrições são gratuitas.

De acordo com a UEM, estão aptos a se inscrever os candidatos que fizeram o Enem e que não zeraram a nota das provas. O prazo para as inscrições termina no dia 18 de agosto, próxima quarta-feira.

Conforme a Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA), no ato de inscrição, o candidato deve informar pelo sistema os seus dados pessoais, a renda familiar, e a nota do Enem de alguma edição realizada a partir de 2009. Além disso, é preciso anexar uma cópia digitalizada legível da ficha de resultado do exame.

Ao todo, a oferta da UEM para esta chamada via notas do Enem é de 964 vagas em cursos de graduação. As vagas são para os campi de Maringá, do Vale do Ivaí, de Umuarama, de Goioerê, de Cianorte e de Cidade Gaúcha.

Ainda de acordo com a DDA, a divulgação do resultado das solicitações para a ocupação das vagas remanescentes está prevista para o dia 23 de agosto. Desse modo, os candidatos poderão conferir o resultado após as 14h da próxima segunda-feira, no site da DAA.

Confira mais detalhes no edital de aproveitamento de vagas.

