UEMA libera lista da 2ª chamada do PAES 2021

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) liberou a lista de aprovados em 2ª chamada no Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES) 2021. Desse modo, os candidatos já podem conferir o novo resultado no site da universidade.

De acordo com o cronograma do PAES 2021, os convocados na 2ª chamada devem realizar a matrícula entre os dias 6 e 9 de setembro, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O procedimento será presencial, portanto, os aprovados devem comparecer às secretarias dos respectivos cursos para apresentar os documentos exigidos no edital.

A universidade prevê ainda a realização de uma 3ª chamada, mas não informou uma data de divulgação.

Vagas e provas do PAES 2021

A oferta da UEMA para esse processo seletivo é de 4.080 vagas em cursos de graduação. Além disso, outras 855 vagas estão sendo ofertadas para a cursos na UEMASUL, com ingresso no primeiro e no segundo semestres do ano letivo.

As vagas serão distribuídas de acordo com a Lei de Cotas (Lei Nº 12.711). Desse modo, houve a reserva de:

10% das vagas para estudantes negros ou oriundos de comunidades indígenas que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública de ensino;

5% para PcD (pessoas com deficiência);

20% para candidatos que se autodeclaram negros.

Após adiamentos devido à pandemia da covid-19, as provas do PAES 2021 foram aplicadas nos dias 4 e 5 de julho. Eram esperados 43.956 candidatos para a aplicação das provas, mas apenas 24.487 compareceram às provas. O exame foi composto por 44 questões objetivas e por uma prova de redação.

Confira mais detalhes sobre o processo seletivo no edital do PAES 2021.

