UEPA divulga resultado do Processo Seletivo 2021 para cursos EaD

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) divulgou nesta sexta-feira, dia 13 de agosto, o resultado do Processo Seletivo 2021 para o preenchimento de vagas em cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD). A seletiva é para ingresso na Universidade Aberta do Brasil (UAB).

De acordo com a UEPA, os candidatos já podem conferir o resultado no site da universidade. Em breve, serão divulgadas as informações referentes aos procedimentos de matrícula dos aprovados.

Sobre o Processo Seletivo

A UEPA recebeu as inscrições para o Processo Seletivo 2021 entre os dias 22 de junho e 15 de julho. Conforme o edital, a seletiva contou com duas modalidades de inscrição:

Acesso Enem: modalidade para estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 ou 2020.

modalidade para estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 ou 2020. Acesso Docente: para docentes que ministram aulas em escolas da rede pública (municipal ou estadual) e que não tenham formação superior, ou que possuam formação em outras áreas.

De acordo com o edital do Processo Seletivo 2021, a oferta é de 400 vagas em cursos de licenciaturas em Matemática e Letras – Língua Portuguesa. Do total, 160 vagas são para o ingresso via Enem, enquanto outras 240 são para o acesso de docentes.

Confira mais informações no site da UEPA.

