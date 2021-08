UERJ anuncia novo edital de Concurso público

A UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 001/2021) de concurso público que tem por objetivo preencher 20 vagas para o cargo de Técnico universitário I – Assistente administrativo.

As lotações serão nas regiões e unidades: Duque de Caxias (2); São Gonçalo (3); Complexo de Saúde (4); Rio de Janeiro (6); Nova Friburgo (1); Petrópolis/Teresópolis (1); Ilha Grande (2); e Resende (1). O salário oferecido será no valor de R$ 2.561,58, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da UERJ, ou presencialmente, no Campus Maracanã da UERJ, Laboratório de Informática, Pavilhão João Lyra Filho, térreo, em horário de atendimento das 10h às 16h. O valor da inscrição está fixado em R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 60 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; informática; e legislação, além de uma redação. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 17 de outubro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

EDITAL 01/2021

