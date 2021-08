UERJ informa datas do Vestibular Estadual 2022

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) divulgou nesta terça-feira, dia 3 de agosto, algumas informações referentes ao Vestibular 2022. De acordo com UERJ, o processo seletivo será feito em Exame Único devido à pandemia da covid-19, como ocorreu no Vestibular 2021.

Além disso, a UERJ informou que o Vestibular 2022 está previsto para acontecer no dia 20 de fevereiro de 2022. O Exame Único será composto por uma prova de redação e por 60 questões objetivas de todas as disciplinas – Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa e Literaturas, Matemática e Química.

Nesta terça-feira (8), o Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ abriu uma consulta pública para que os candidatos façam a escolha do texto literário que servirá de embasamento para a prova de redação do processo seletivo. As opções são os três romances policiais brasileiros a seguir:

A hipótese humana , de Alberto Mussa;

, de Alberto Mussa; Um romance perigoso , de Flávio Carneiro;

, de Flávio Carneiro; Uma janela em Copacabana, de Luiz Alfredo Garcia-Roza.

Conforme determinado pela UERJ, os interessados têm até o dia 31 deste mês para fazer a votação. Clique aqui para acessar a enquete.

Ainda de acordo com a nota, a UERJ irá manter a indicação anterior de leitura do livro Os Sonetos, de Luiz de Camões. A indicação da obra é para as questões de Língua Portuguesa e Literaturas.

Confira mais detalhes no site da UERJ.

