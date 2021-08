UFAM abre período de inscrição do Processo Seletivo de Educação a Distância 2021

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) abriu nesta quarta-feira (4) o período de inscrição do Processo Seletivo de Educação a Distância (PSEaD) 2021. De acordo com a UFAM, as inscrições são gratuitas.

As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário eletrônico na página da Compec. O período para realizar a inscrição no PSEaD 2021 vai até as 17h do dia 13 de agosto.

Conforme o edital da seletiva, a UFAM está ofertando mil vagas para os cursos de graduação de licenciatura e bacharelado na modalidade de Educação a Distância (EaD). As vagas estão distribuídas entre os cursos de Ciências Agrárias, Música, Administração e Biblioteconomia.

Além disso, os cursos contam com encontros presenciais nos polos localizados em 14 municípios dos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. São 40 vagas para cada localidade.

Desse modo, no ato de inscrição, o candidato deve indicar o município base de oferta do curso no qual deverá comparecer aos encontros presenciais. Ao se inscrever o candidato deve indicar ainda em qual modalidade irá concorrer, se em ampla concorrência ou por meio do sistema de reserva de vagas.

De acordo com o edital, a seleção do PSEaD 2021 será feita a partir das notas médias dos candidatos do 1°, 2° e 3° anos do Ensino Médio, das disciplinas representantes das quatro áreas de conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física, História e Geografia).

A UFAM irá divulgar o resultado preliminar da seletiva no dia 24 de agosto, no site da Compec. Já o resultado final, após a análise dos recursos, deve ser divulgado no dia 11 de setembro. Confira mais detalhes no edital do PSEaD 2021.

