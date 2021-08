UFAM abre período de inscrição do PSC 2021 na próxima quarta-feira (11)

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) irá iniciar na próxima semana, no dia 11 de agosto, o período de inscrição para o Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2021. De acordo com o edital, o prazo para as inscrições é 25 de agosto.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Compec (Comissão Permanente de Concursos). Para efetivar a inscrição, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 80.

Os estudantes de escolas da rede pública de ensino do Amazonas serão isentos do pagamento da taxa de inscrição, exceto os que são matriculados no município de Manaus. Os estudantes de Manaus puderam solicitar a isenção da taxa na página da Compec entre os dias 26 e 27 de julho.

No ato da inscrição, o candidato deve informar a modalidade de seleção, ou seja, se irá disputar uma vaga em ampla concorrência ou por reserva de vaga. Além disso, o candidato deve informar ainda qual o curso pretendido.

A oferta da UFAM para o PSC 2021 é de 2.761 vagas. As oportunidades estão distribuídas entre os cursos ministrados em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

Provas do PSC 2021

A UFAM irá aplicar as provas da 3ª etapa do PSC 2021 no dia 31 de outubro, com início no período da manhã. Os candidatos terão das 8h30 até as 13h30 para responder as provas. Serão duas provas, uma de redação e outra objetiva. A prova objetiva será composta por 54 questões das disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

De acordo com o edital, a universidade irá liberar o gabarito no dia 8 de novembro. Já a divulgação do resultado está prevista para ocorrer a partir de 1º de dezembro. Clique aqui e confira mais detalhes sobre o PSC 2021.

