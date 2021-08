UFAM divulga editais das 1ª e 2ª etapas do PSC

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulgou por meio da Comissão Permanente de Concursos (Compec) os editais das 1ª e 2ª etapas do Processo Seletivo Contínuo (PSC), A 1ª etapa é referente ao Projeto 2023, enquanto a 2ª etapa é do Projeto 2022.

Inscrições

Conforme os editais, os interessados deverão realizar as inscrições entre os dias 14 e 30 de setembro de 2021. O procedimento deve ser feito virtualmente, por meio da página da Compec. O valor da taxa de inscrição de cada etapa será de R$ 80,00. O pagamento deve ser feito impreterivelmente até o dia 1º de outubro para efetivar a inscrição.

A 1ª etapa (Projeto 2023) é voltada para os estudantes matriculados no 1º ano do ensino médio no ano de 2020. Já para a 2ª etapa (Projeto 2022), podem se inscrever os alunos matriculados no 2º ano do ensino médio no ano de 2020.

Provas e resultados do PSC

Ainda de acordo com o editais, a aplicação das provas de ambas as etapas está prevista para acontecer no dia 30 de janeiro de 2022. O horário das provas será das 08h30 às 12h30. Receberão as provas as cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins.

A UFAM deve liberar os resultados de ambas as etapas a partir do dia 31 de março de 2022. Confira mais detalhes nos editais da 1ª etapa e da 2ª etapa.

