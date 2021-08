UFAM: está disponível o resultado preliminar do Vestibular EaD 2021

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) publicou na noite desta terça-feira, dia 24 de agosto, o resultado preliminar do Processo Seletivo de Educação a Distância (PSEaD) 2021. Desse modo, os candidatos já podem conferir as listas com os nomes dos aprovados no site da UFAM.

Os interessados em entrar com recursos contra o resultado têm até as 17 de amanhã, dia 26 de agosto, para a fazer a interposição. O envio dos recursos deve ser feito no site da Compec (Comissão Permanente de Concursos ). De acordo com o cronograma, a UFAM irá divulgar o resultado dos recursos no dia 2 de setembro.

Já a divulgação do resultado final do PSEaD 2021 será feita no dia 11 de setembro.

Sobre a seletiva

A oferta da UFAM para esse processo seletivo é de 1000 vagas para os cursos de graduação de Ciências Agrárias, Música, Administração e Biblioteconomia, na modalidade de Educação a Distância (EaD), para o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES/MEC).

Conforme o edital, os cursos são diurnos e contarão com encontros presenciais, em polos de 14 municípios nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.

A UFAM recebeu inscrições para o Processo Seletivo EaD entre os dias 4 a 13 de agosto. A seleção foi feita a partir das médias obtidas pelos candidatos nos 1°, 2° e 3° anos do Ensino Médio. De acordo com o edital, houve a análise de disciplinas representantes das quatro áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física, História e Geografia.

A UFAM, as aulas dos aprovados no processo seletivo estão previstas para começar apenas em 2022, pois o calendário acadêmico está atrasado devido à pandemia da covid-19.

