Ufba e UFRB divulgam resultado do Sisu; saiba como será matrícula

As universidades federais da Bahia (Ufba) e do Recôncavo Baiano (UFRB) divulgaram nesta terça-feira (10) o resultado dos aprovados no Sisu 2021.2.

A Ufba ofereceu 1.556 vagas em 38 cursos nos campi de Salvador e Camaçari. Os aprovados em primeira chamada (confira lista). Os interessados devem confirmar o interesse na vaga de 12 a 16 de agosto, até 17h (horário de Brasília), anexando a documentação necessária no site. Todas as informações sobre as etapas seguintes da matrícula e a lista de aprovados em primeira chamada estão disponíveis no site.