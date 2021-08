Está em busca de uma oportunidade de emprego? A Uffa oferece chances para diversas áreas e funções. O portal financeiro que conecta empresas e pessoas com o objetivo de facilitar a negociação de dívidas com meios de pagamentos alternativos, solicitação de empréstimos e abertura de conta corrente, assim como visa garantir uma gestão mais eficiente das finanças pessoais, busca profissionais para suportar sua expansão.

Há chances para todos os níveis de senioridade, com vagas para Head de RH, Designer, Desenvolvedor Web, Desenvolvedor Backend, Analista de Qualidade, Analista de Implementações, Cientista de Dados, Back Office, Customer Experience (CX), Analista de Sistemas, Social Media, Analista Comercial, Analista de Departamento Pessoal e muito mais. Além disso, a empresa conta com chances exclusivas para estudantes universitários com interesse em posições de estágio em Direito e Projetos.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas a empresa afirma que oferece oportunidades de forma equilibrada e justa, promovendo a igualdade de gênero, etnias, +60 e LGBTQIA+. Além disso, é importante notar que as vagas são para São Paulo.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios que contempla plano de saúde, plano odontológico, salada de frutas no escritório, vale mobilidade, vale transporte e acesso ao Gympass, plataforma de atividade física com foco na qualidade de vida, saúde e bem-estar que dá acesso a milhares de academias, estúdios e aulas ao vivo.

Como se candidatar

Os interessados poderão se candidatar diretamente pela página de carreiras da empresa, onde também podem conferir a lista completa de vagas disponíveis, assim como seus requisitos e escopo de atuação.

