UFMG abre novo Concurso público para Professor Adjunto na Escola de Enfermagem

Edital tem vaga para docente na Universidade Federal de Minas Gerais

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de vaga no cargo de professor adjunto para o Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública, da Escola de Enfermagem.

De acordo com o edital, a oportunidade será no Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública, da Escola de Enfermagem. O salário oferecido será no valor de R$ 9.616,18, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 26 de setembro de 2021, exclusivamente, mediante envio da documentação para o e-mail secgeral@enf.ufmg.br. O valor da inscrição está fixado em R$ 215,99.

PROVAS

O concurso contará com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); prova didática; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data prevista para ocorrer de 30 a 90 dias após o encerramento das inscrições.

O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal de Minas Gerais.

Atribuições

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

ensino;

Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

estabelecimento de ensino;

Promover a aprendizagem dos alunos;

Estabelecer estratégias de recuperação e aperfeiçoamento para os alunos

de menor e maior rendimento, respectivamente;

Cumprir os dias letivos, carga horária, bem como as ementas, conteúdos programáticos das disciplinas sob sua responsabilidade e ministrar as horas-aula estabelecidas;

programáticos das disciplinas sob sua responsabilidade e ministrar as

horas-aula estabelecidas;

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento do aluno;

avaliação e ao desenvolvimento do aluno;

Cumprir as atividades de manutenção e apoio ao ensino, previstas nesta Regulamentação; entre outros.

Regulamentação; entre outros.

EDITAL 165/2021