Ufob abre vagas para professores substitutos; veja como se inscrever

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) deu início a um novo processo seletivo para o preenchimento de 23 vagas, destinadas à contratação de professores substitutos.

As oportunidades estão distribuídas em centros. São eles: Centro Multidisciplinar da Barra (1); Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães (1); Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa (4); Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória (1); Centro das Ciências Biológicas e da Saúde (10) e Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias (6).

Os contratados devem exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais, com remunerações que variam entre R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21 ao mês, a depender da titulação.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições até esta segunda-feira, exclusivamente via internet por meio do site da Universidade. Vale ressaltar que a seleção está prevista para ocorrer até o dia 30 de agosto de 2021, sendo gerenciado pelo respectivo centro.