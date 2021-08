UFPR antecipou o resultado do Vestibular 2020/2021 para 31 de agosto

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) decidiu por antecipar a divulgação do resultado do Vestibular 2020/2021. De acordo com a retificação n° 19/2021, o resultado será publicado na próxima terça-feira, dia 31 de agosto, às 14h. Anteriormente, a divulgação estava prevista para o dia 9 de setembro.

Os resultados serão publicados no site do Núcleo de Concursos e no aplicativo da UFPR. Na data informada, a UFPR irá liberar as listas de aprovados para os cursos de graduação e também para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar (PM-PR).

Em decorrência da pandemia da covid-19, a recepção dos novos alunos não poderá acontecer presencialmente. Por isso, a UFPR realizará a transmissão do evento no canal no YouTube.

Como foi o Vestibular 2020/2021?

O processo seletivo foi feito em fase única. Devido à pandemia, a aplicação das provas foi feita com a observância do protocolo de biossegurança. Desse modo, o uso de máscara foi obrigatório, bem como o distanciamento social.

A aplicação das provas aconteceu no dia 18 de julho. A prova foi composta por 60 questões objetivas e teve ainda uma prova de compreensão e produção de texto.

Ao todo, a oferta da UFPR para esse processo seletivo é de 5.383 vagas em 127 cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia). Metade das vagas está reservada para candidatos oriundos de escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas.

As vagas estão distribuídas nas seguintes cidades: Curitiba; Pontal do Paraná; Matinhos; Palotina; Jandaia do Sul; e Toledo. Clique aqui e confira mais detalhes no edital do Vestibular 2020/2021.

