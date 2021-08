UFRGS abre período de inscrição do Processo Seletivo 2021/2

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abriu o período de inscrição do Processo Seletivo 2021/2. Conforme o edital da seletiva, o prazo para as inscrições termina no dia 6 de setembro.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Coperse (Comissão Permanente de Seleção). Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 40, exceto aqueles que foram beneficiados com a isenção. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 8 de setembro.

Seletiva usará notas do Enem e de vestibulares anteriores

Ainda de acordo com o edital, a universidade fará a seleção por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de vestibulares anteriores. Desse modo, as inscrições estão abertas a candidatos que fizeram o Enem ou prestaram o vestibular da UFRGS dos anos de 2017, 2018, 2019 ou 2020.

O edital estabelece ainda as notas mínimas exigidas para a seleção via notas do Enem: 450 pontos nas provas objetivas e de 500 pontos na prova de redação. Não há exigência de nota mínima para a participação com as notas dos vestibulares anteriores, mas o candidato não pode ter sido eliminado da seletiva.

A UFRGS está ofertando 1.418 vagas em cursos de graduação. De acordo com o programa de ações afirmativas da universidade, há a reserva de 720 vagas para o ingresso por cotas.

A divulgação do resultado do Processo Seletivo 2021/2 está prevista para o dia 18 de outubro. Já o resultado final será publicado no dia 22 de outubro, após a análise dos recursos.

A URFGS receberá a documentação exigida de acordo com a modalidade de ingresso a partir do dia 23 de outubro. Já a segunda etapa da matrícula deverá ser feita apenas em janeiro de 2022, nos dias 10, 11 e 12. Confira mais detalhes no edital.

