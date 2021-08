UFRN abre período de inscrição do Vestibular 2021/2 para cursos EaD

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, o período de inscrição do Vestibular 2021/2 para os cursos da modalidade de Educação a Distância (EaD). As inscrições devem ser feitas no site da Comperve.

De acordo com o edital, o prazo para se inscrever vai até 12 de setembro. Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 30. A UFRN receberá os pedidos de isenção da taxa de inscrição até o dia 5 de setembro.

Ainda conforme o edital, podem solicitar a isenção os candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). O resultado será publicado pela universidade no dia 5 de setembro.

Modalidades e vagas

Há duas modalidades de inscrição, uma é para o ingresso de professores da rede pública e outra é para concluintes do ensino médio (ou equivalente). A seleção dos professores será feita a partir do tempo de serviço em escolas públicas, enquanto a seleção de concluintes do ensino médio será feita com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com o edital, serão aceitas as notas das edições do Enem de 2018, 2019 ou 2020.

A divulgação do resultado preliminar será feita no dia 20 de setembro, de modo que os candidatos poderão entrar com recursos até 48 horas após a divulgação do resultado. Já a 1ª chamada será feita em 24 de setembro.

A oferta da UFRN para o Vestibular 2021/2 EaD é 220 vagas para cursos de licenciatura. Do total, 110 oportunidades são para ingresso via Enem (concluintes do ensino médio) e 110 para professores da rede pública. Além disso, metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas da rede pública de ensino.

Confira mais detalhes no site da Comperve.

