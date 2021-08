UFRN abre período de inscrição para cursos técnicos subsequentes 2021

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) deu início ao período de inscrição da seleção para o preenchimento de vagas nos cursos técnicos subsequentes. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 6 de setembro.

Os interessados devem realizar a inscrição através do site da Comperve, por meio do preenchimento do formulário eletrônico.

De acordo com o edital, as vagas são para os cursos de Agroindústria, Agropecuária, Aquicultura e Gastronomia. A oferta da UFRN para esse processo seletivo é de 125 vagas. As inscrições são abertas a estudantes que concluíram o ensino médio e que já possuem o histórico escolar com certificado de conclusão.

Ainda conforme o edital, a universidade irá realizar a seleção a partir das notas obtidas pelos candidatos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática nos três anos do ensino médio ou equivalente.

A universidade irá liberar o resultado a partir do dia 13 de setembro. O resultado ficará disponível nas redes sociais da EAJ e no site do Comperve.

Conforme a UFRN, o período de matrícula dos aprovados terá início no dia 21 de setembro. Os procedimentos deverão ser feitos virtualmente, de acordo com edital específico para a matrícula que o Comperve irá publicar junto ao resultado final.

O ingresso dos aprovados nesta seletiva será ainda no 2º semestre deste ano. De acordo com a UFRN, as aulas começarão no dia 18 de outubro.

