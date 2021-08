UFSC informa que retomará aulas presenciais no Colégio de Aplicação em 20 de setembro

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) informou que irá iniciar a retomada das aulas presenciais no Colégio de Aplicação a partir do dia 20 de setembro. A decisão foi informada pela reitoria por meio de portaria publicada na segunda-feira (16).

De acordo com o documento, também em setembro, a instituição irá retomar as atividades de forma semipresencial no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) e nos setores administrativos de todos os campi. Assim, a portaria nº 405 sinaliza que a UFSC passará oficialmente à Pré-Fase 2 do planejamento de retomada.

A retomada do ensino no NDI e no Colégio de Aplicação será feita por meio do modelo híbrido. Nesse sentido, parte dos alunos acompanharão as aulas presencias e outra parte terá aulas remotas. Conforme a portaria, os pais dos alunos podem optar por aulas presenciais ou online.

O atendimento presencial nos setores administrativos deve funcionar com o revezamento das equipes de funcionários. A chamada dos funcionários deve ser feita por cada equipe. “Depende de cada equipe definir, de hoje até a data de 20 de setembro, quem poderá estar presencialmente a partir do início da Pré-Fase 2, respeitando-se os grupos de risco”, explica o reitor Ubaldo Cesar Balthazar.

Apesar de iniciar a Pré-Fase 2, a UFSC ainda não autorizou a retomada das aulas para os alunos de graduação. A volta da graduação só deve ocorrer após a completa imunização dos estudantes contra a covid-19, o que deve acontecer no 1º semestre de 2022.

O reitor ressalta que a UFSC inicia uma fase de preparação

De acordo com a UFSC, o objetivo dessa fase é de preparar as equipes e o espaço físico. Portanto, a universidade irá implementar uma série de ações de prevenção e preparação para as aulas presenciais. Entre as medidas, é possível destacar a medição dos níveis de CO2 para atestar a qualidade da circulação de ar e a imposição do uso obrigatório de máscaras PFF2 e N95.

“É importante que a comunidade entenda que estamos entrando na Pré-Fase 2 agora, para preparar o trabalho. A Fase 2 não se iniciará ainda. Será nessa próxima Fase que teremos a modalidade semipresencial de ensino, depende de certos parâmetros já definidos, como a ocupação de UTIs menores que 60% e o declínio na transmissão da Covid”, explica o reitor.

