UFU inicia amanhã a aplicação de provas do Vestibular 2021/2

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) aplicará as provas do Vestibular 2021/2 neste sábado e no próximo domingo, dias 21 e 22 de agosto. O período de inscrição para a seletiva chegou ao fim no dia 14 de julho.

De acordo com o cronograma do Vestibular 2021/2, a aplicação das provas será iniciada às 13h nos dois dias. Os candidatos terão cinco horas para responder as provas, cujo fim está estabelecido para as 18h.

Amanhã (21), a UFU aplicará a prova objetiva. No domingo (22), os candidatos farão a prova de redação e a prova com questões discursivas. As provas irão abarcar assuntos das seguintes disciplinas: Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química, Sociologia.

Apenas os candidatos ao curso de Medicina farão as provas em outra data, nos dias 28 e 29 de agosto.

Devido à pandemia da covid-19, a UFU estabeleceu um protocolo de biossegurança para a aplicação das provas. Desse modo, o uso de máscara será obrigatório. A universidade recomenda ainda que os candidatos levem máscaras extra para a troca e levem sua própria garrafa de água.

Além disso, a UFU irá aferir a temperatura dos candidatos para permitir o acesso aos locais de prova. Todas as recomendações da instituição estão disponíveis no edital.

Vagas e resultados

Ao todo, a oferta da UFU para o Vestibular 2021/2 é de 1.614 vagas. Do total, 812 vagas estão reservadas para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. As vagas estão distribuídas nos campi de Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo e Ituiutaba.

Ainda de acordo com o cronograma da seletiva, a divulgação das notas das provas objetivas está prevista para o dia 22 de setembro. Já os resultados das provas discursivas e da redação devem ficar disponíveis no dia 3 de novembro. O resultado da seleção com a lista de classificação geral será liberado pela universidade no dia 19 de novembro, a partir das 16h.

