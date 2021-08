Última música gravada pelo Mc Sapão ainda em vida é lançada nesta sexta (27)

A última música de MC Sapão gravada em vida é lançada nesta sexta-feira (27). O single de DJ Tovitz recebe o nome de ‘Bumbum Artista’, e também conta com as participações de Naldo e Buchecha. A faixa pode ser acessada em todas as plataformas digitais.

O audiovisual da canção foi baseado em elementos atuais, o videoclipe traz referências das coreografias do TikTok com saudações e fotos de Mc Sapão e incluindo trechos com imagens de Naldo, Buchecha e Dj Tovitz.

“Eu fiquei um ano parado pelo luto dele, e agora eu decidi reativar e fazer acontecer essa música que ele tanto queria. Reuni alguns pioneiros do funk, e essa faixa é muito especial por ser a última canção do Mc Sapão em vida”, relata Tovitz.



Confira abaixo: