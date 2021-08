Um homem foi preso nesta quinta-feira (5) suspeito de se masturbar na frente de uma adolescente de 16 anos em Corrente, no Piauí. As informações são so G1.

A Polícia Militar relatou ao G1 que a jovem andava na rua quando percebeu que o suspeito se masturbava na frente dela. O homem negou o crime e foi encaminhado para a delegacia, onde ficou detido.