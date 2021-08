Um pé no pagode: Padre Fábio de Melo surpreende com vídeo do início da carreira

Você sabia que o Padre Fábio de Melo começou a carreira musical cantando pagode? Nesta quinta-feira (12), o religioso utilizou o Instagram para mostrar o registro e pegou todos de suspresa. No vídeo publicado, ele aparece com roupas de ‘pagodeiro dos anos 90’ e canta a música ‘Amigo do Sol, Amigo da Lua’, de Márcio Brandão e Benito de Paula.

Com direito a correntinha no pescoço, roupa larga e coreografia ensaiada, o Padre Fábio de Melo aparece de um jeito completamente diferente no vídeo publicado. “Um #tbt cheio malemolência, estampas, passinhos ensaiados, quando eu ainda era um garoto que amava Raça Negra e Só pra contrariar, que usava roupas que tinham três vezes o meu tamanho. Um tempo feliz, de inícios”, escreveu na legenda. Confira:

Nos comentários, os amigos e fãs do religioso não esconderam a surpresa. “Padre, eu não dou conta de ti”, escreveu a cantora Ana Caetano, do duo AnaVitória. Já Gracyanne Barbosa preferiu fazer uma pergunta: “E o look? É pecado rir?”.

Nem Marcos Mion ficou de fora da ‘zoação’ e deixou uma mensagem para o cantor. “Meu Deus! Padre Salgadinho de Melo?! Imagina se esse vídeo cai na minha mão na época do Piores Clipes?”, brincou o apresentador recém contratado pela Globo. No comentário, ele se referia ao programa ‘Os Piores Clipes do Mundo’, que comandava na MTV.