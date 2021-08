Unesp fará live de lançamento do Vestibular 2022 nesta terça-feira (24)

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) vai realizar uma live de lançamento do Vestibular 2022 na tarde desta terça-feira, dia 24 de agosto. De acordo com a instituição, o evento será transmitido a partir das 15h.

A universidade fará a transmissão da live por meio do canal da Unesp no YouTube e na programação da TV Unesp em Bauru, Botucatu e Marília. Segundo a Unesp, haverá um detalhamento de como o Vestibular 2022 será feito. Assim, os candidatos poderão entender o seu formato.

A Unesp decidiu manter o formato adotado no último processo seletivo devido à pandemia da covid-19. Portanto, o Vestibular 2022 será feito em duas fases.

Cronograma do Vestibular 2022

A oferta da Unesp para o Vestibular 20222 é de 7.720 vagas, em 136 cursos de graduação distribuídas em todos os campi da universidade.

Você Pode Gostar Também:

De acordo com a Unesp, o período de inscrição vai do dia 8 de setembro até o dia 7 de outubro. Os interessados em solicitar a redução da taxa de inscrição ou a isenção no pagamento devem enviar os pedidos entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro.

A aplicação das provas da 1ª fase está prevista para acontecer nos dias 14 e 15 de novembro de 2021, um domingo e uma segunda-feira. No primeiro dia de provas, 14 de novembro, a aplicação será feita para candidatos dos cursos da área de biológicas, enquanto no segundo dia, 15 de novembro, farão as provas os candidatos treineiros e os inscritos para cursos das áreas de exatas e humanidades.

Os candidatos aprovados na 1ª fase do processo seletivo farão as provas da 2ª fase no dia 19 de dezembro. De acordo com a Fundação Vunesp, a divulgação do resultado final será feita no dia 27 de janeiro de 2022.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia PSS 2021: UEPG divulga datas e regras para pedidos de isenção da taxa de inscrição.