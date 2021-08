União Rondonópolis-MT 0 x 1 Goianésia-GO – Time marca no início, segura pressão e entra na briga pela classificação

Rondonópolis, MT, 28 (AFI) – EM confronto direto por uma vaga para a próxima fase, Goianésia e União Rondonópolis entraram em campo no estádio Engenheiro Luthero Lopes, mais conhecido como Caldeirão. A partida foi realizada às 16h e foi válida pelas 13° e penúltima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com a vitória do Goianésia por 1 a 0.

Com este resultado, a equipe goiana chega muito viva para brigar pela classificação. O time está com 20 pontos e ocupa a quinta posição. Já o União, segue em terceiro lugar com 21, e perdeu a chance de abrir uma vantagem do rival direto.

O JOGO

O confronto começou com os visitantes indo para cima logo o início. O Goianésia fez o gol da vitória logo aos 3 minutos da primeira etapa. Zizu aproveitou bom cruzamento na área, cabeceou no contrapé do goleiro Neneca e balançou a rede colorada.

A partir daí, o Uniçao começou a pressionar muito em busca do gol de empate. Alaor, aos 11 minutos, recebeu na área e bateu cruzado obrigando a defesa do goleiro. Mas no minuto seguinte, o Goianésia teve a chance de ampliar o marcador. Allef cabeceou sozinho na pequena área após levantamento em cobrança de falta, mas a bola foi por cima do gol.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o Goianésia controlou melhor a pressão e até conseguiu criar duas oportunidades. Ambas de cabeça. Porém, faltou pontaria na definição. O União não conseguia mais impor seu ritmo como fez na etapa inicial.

Até que aos 19 minutos aconteceu o lance determinante para a partida. Peixinho foi expulso na marca de 19 minutos. Com um a menos, o União foi muito prejudicado e restou apenas ir para o ataque de maneira desordenada. Igor Vieira até teve uma chance aos 47, mas não aproveitou.

PRÓXIMAS PARTIDAS

O União encara o Porto Velho, no estádio Aluizão. Enquanto o Goianésia tem jogo decisivo contra o Brasiliense em casa.