Unicamp 2022: estão abertas as inscrições para Vagas Remanescentes

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abre nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, o período de inscrições do processo seletivo para as vagas remanescentes, com ingresso em 2022. Conforme o cronograma, o prazo para a inscrição termina no dia 3 de setembro.

As inscrições devem ser feitas na página da Comvest, comissão responsável pelos vestibulares da Unicamp. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 180. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia dia 08 de setembro, impreterivelmente.

Segundo a Comvest, podem se inscrever no processo, alunos de outras IES nacionais ou estrangeiras, portadores de diploma devidamente reconhecido de curso superior diferente do curso pretendido, e alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Unicamp, desde que o curso pretendido seja diferente de seu próprio curso.

Provas

Ainda de acordo com a Comvest, o processo seletivo será feito em duas fases de caráter eliminatório e classificatório. Haverá ainda uma 3ª fase para os candidatos aos cursos que exigem provas de Habilidades Específicas.

As fases consistem na aplicação da Prova de Leitura e Interpretação de Textos (PLIT) e da Prova de Conhecimentos Específicos (PCE), além de análise de compatibilidade de currículo. A PLIT será composta por 10 questões objetivas de interpretação (6 de língua portuguesa e 4 de inglês). Já a PCE contará com 10 questões, sendo 5 objetivas e 5 discursivas sobre assuntos específicos de acordo com a área do curso escolhido.

A Unicamp irá divulgar os locais de aplicação das provas PLIT e PCE no dia 23 de setembro. As provas teóricas estão previstas para o dia 3 de outubro. O cronograma indica ainda que a divulgação da lista de convocados para a matrícula de 11 de janeiro de 2022.

