Unicamp abre nesta segunda-feira as inscrições para o Vestibular 2022

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu nesta segunda-feira (2) o período de inscrição para o Vestibular 2022. De acordo com o edital, os interessados devem se inscrever por meio do site da Comvest, comissão responsável pelo processo seletivo, até o dia 9 de setembro.

Os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 180 para efetivar a inscrição, exceto no caso dos estudantes beneficiados com a isenção da taxa. A Unicamp liberou o resultado dos pedidos de isenção da taxa no dia 29 de julho.

Além disso, há ainda a opção de solicitar a redução de 50% da taxa. A Unicamp receberá os pedidos entre os dias das 4 e 6 de agosto. A divulgação dos resultados da isenção da taxa está prevista para o dia 16 de agosto. De acordo com a Comvest, podem solicitar a redução da taxa:

pessoas que sejam estudantes: ensino médio, pré-vestibular, curso de graduação ou pós-graduação;

pessoas com remuneração de até dois salários mínimos ou que estejam desempregadas.

Provas e vagas do Vestibular 2022

A aplicação de provas da 1ª fase está marcada para o dia 7 de novembro, enquanto a 2ª fase está prevista para os dias 9 e 10 de janeiro de 2022. A prova da 1ª fase será composta por 72 questões de múltipla escolha e terá duração de até 4 horas. Já a 2ª fase, feita em dois dias, contará com uma prova de redação e terá provas com questões discursivas de diversos assuntos.

A oferta da Unicamp para o Vestibular 2022 é de 2.540 vagas em diversos cursos de graduação. A seleção será feita de acordo com a Lei de Cotas, de modo que haverá reserva de vagas para estudantes autodeclarados pretos e pardos.

O resultado do Vestibular 2022 está previsto para o dia 14 de fevereiro. No entanto, a Unicamp ainda não informou a data de matrícula para os aprovados em 1ª chamada.

Confira mais detalhes sobre o processo seletivo no site da Comvest.

