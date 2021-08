Unicamp divulga lista da 2ª chamada do Vestibular Indígena 2021

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) divulgou hoje, dia 3 de agosto, a lista de convocados em 2ª chamada no Vestibular Indígena 2021 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas. Desse modo, os candidatos já podem conferir o resultado no site da Comvest.

Ao todo, a Unicamp convocou 17 candidatos na 2ª chamada para efetuar a matrícula. De acordo com a Comvest, os aprovados deverão realizar a matrícula, exclusivamente pela internet, até as 17h do dia 4 de agosto, esta quarta-feira.

Após a matrícula online, a Diretoria Acadêmica (DAC) irá efetivar a matrícula e todos os alunos receberão por e-mail, a partir do dia seguinte à matrícula virtual, a Declaração de Matrícula e a Senha de acesso ao Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA), no qual deverá fazer o upload dos documentos exigidos.

Além disso, a comissão informou ainda os nomes dos estudantes que estão em espera, caso alguma vaga não seja preenchida. A universidade prevê a realização de uma 3ª chamada, com a divulgação dos convocados no dia 6 de agosto na página da Comvest.

A Unicamp preparou ainda um guia de orientação e uma programação especial para o acolhimento dos candidatos selecionados.

Você Pode Gostar Também:

Sobre o Vestibular Indígena 2021

Segundo a Comvest, o Vestibular Indígena 2021 recebeu 1.697 inscrições. No entanto, apenas 719 candidatos fizeram a prova. A aplicação das provas foi feita no dia 20 de junho, nas cidades de Bauru (SP), Campinas (SP), Caruaru (PE), Dourados (MS), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM).

A oferta para a seletiva é de 88 vagas com ingresso no segundo semestre de 2021, de acordo com a Unicamp. Confira mais detalhes na Página da Comvest.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia MEC libera 2ª chamada do ProUni 2021/2.