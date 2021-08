Unicamp programa retomada gradual das aulas presenciais para setembro

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) irá retomar as aulas presenciais a partir do dia 13 de setembro, de forma gradual. No entanto, as atividades presenciais serão restritas apenas aos alunos e servidores com imunização completa contra a covid-19.

Desse modo, a Unicamp receberá professores e alunos que já receberam as duas doses da vacina nos campi da universidade em Campinas (SP), Piracicaba (SP) e Limeira (SP). Desse modo, os estudantes de graduação e de pós-graduação poderão voltar às aulas presenciais após a completa imunização.

Haverá uma cerimônia de homenagem às vítimas da pandemia para marcar o início da retomada. Além disso, a Unicamp planeja uma programação especial de acolhimento durante a semana, com eventos artísticos.

Por meio de nota, o reitor da Unicamp, José de Almeida Meirelles, solicitou a retomada presencial dos funcionários que ainda se encontram trabalhando por meio do ensino remoto. Aqueles que ainda não se vacinaram devem dar início à imunização.

Unicamp irá promover vacinação a partir desta terça (17)

Você Pode Gostar Também:

De acordo com a nota, em parceria com a prefeitura de Campinas e o com CECOM, a universidade irá promover a partir desta terça-feira, dia 17 de agosto, a vacinação para todos os servidores, estudantes e funcionários de empresas terceirizadas que ainda não se imunizaram.

Além disso, a universidade informa que irá tomar uma série de medidas para garantir a segurança na retomada. Entre as medidas, a Unicamp destaca:

a testagem prévia;

o treinamento de medidas sanitárias por meio de videoaulas;

o uso de aplicativo para vigilância da cena epidemiológica;

a ação de acompanhamento dos Comitês de Crise locais .

A Unicamp têm um corpo docente de 2 mil pessoas, 6,7 mil funcionários e 33,2 mil alunos. O reitor da Unicamp planeja a retomada total das aulas presenciais em 2022.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia UPE encerra o período de inscrição do SSA 2022 na próxima quinta (19).