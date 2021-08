Unicamp recebe inscrições para 4 cursos de extensão gratuitos na área da educação

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está oferecendo vagas em quatro cursos de extensão na área de educação. Os interessados podem realizar as inscrições por meio do site da Extecamp (Escola de Extensão da Unicamp).

De acordo com a universidade, podem se inscrever docentes e estudantes de cursos de licenciatura, além da comunidade em geral.

Cursos têm foco na educação para todos

Os cursos de extensão ofertados pela Unicamp são os seguintes:

Inclusão na Prática: Como ensinar matemática (e outras disciplinas) a todos os alunos, sem adaptações?

Atendimento Educacional Especializado: O Estudo de Caso Fundamentado no Modelo Social

A Diferença nas Escolas

Entendendo a Inclusão Escolar como um Direito

Você Pode Gostar Também:

Desse modo, os assuntos tratados serão diversos, com foco na escola e na educação inclusiva. Além de discutir estratégias de ensino inclusivas, os cursos irão propor uma reflexão sobre uma educação de qualidade para todos.

Conforme a Unicamp, a carga horária varia de acordo com cada curso. No entanto, todos os cursos são virtuais. A universidade irá fornecer ao final do curso uma certificação, mas com uma declaração de frequência.

Como os cursos são virtuais, o horário é livre, de acordo com a disponibilidade do aluno. Clique aqui e confira mais detalhes sobre cada um dos cursos.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia UPE prorroga o período de inscrição do SSA 2022.

Veja ainda Prouni: MEC libera o resultado da lista de espera do 2º processo seletivo de 2021.