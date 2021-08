Unidas oferece vagas de empregos pelo país

A Unidas está oferecendo novos empregos pelo país! A empresa quer contratar profissionais proativos, que queiram encontrar ambiente de trabalho inovador e que tenham garra para atingir bons resultados em todas as atividades. São cargos diversos, em setores específicos, garantindo benefícios! Veja como se candidatar!

Unidas abre vagas de emprego pelo país

São várias oportunidades de emprego divulgadas pela Unidas, proporcionando vale refeição, consignado, auxílio combustível, auxílio creche, auxílio farmácia, desconto em produtos e muito mais. Conheça as oportunidades disponíveis na Unidas, neste momento!

Executivo de Contas Hunter;

Agente de Atendimento;

Coordenador de loja – RAC;

Coordenador de loja – RAC – Ourinhos;

Coordenador de Loja – Jaraguá do Sul;

Assistente Relacionamento Bilíngue;

Gerente de Vendas Varejo / Distrito Federal.

Todas as oportunidades podem sofrer alterações a qualquer momento, devido a contratação imediata dos candidatos já aprovados.

Como se inscrever

São diversas chances com carteira assinada, que proporcionam benefícios para o dia-a-dia do trabalhador. A Unidas busca talentos que complementem com sucesso as atividades da empresa. Para se inscrever, os interessados podem acessar o site de participação, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo atualizado!

