Unifesp informa período de inscrição e provas do Vestibular Misto 2022

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) informou o período de inscrição e datas de aplicação das provas do Vestibular Misto 2022. De acordo com a universidade, os interessados poderão realizar as inscrições entre os dias 8 de outubro e 26 de novembro de 2021.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet, por meio do site da universidade. A universidade já publicou edital referente à concessão do benefício de isenção da taxa de inscrição. Confira aqui.

A seleção de alunos por meio do Vestibular Misto é feita a partir das notas obtidas pelos candidatos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também de provas complementares aplicadas pela própria universidade.

Conforme cronograma previsto pela Unifesp, as provas complementares estão marcadas para os dias 20 e 21 de janeiro de 2022. As provas serão aplicadas das 14h até as 18h.

No 1º dia de provas complementares, os candidatos farão uma prova de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Redação, enquanto no 2º dia a prova será de conhecimentos específicos. Composta por 20 questões de natureza analítico-expositiva, a prova de conhecimentos específicos tratará de assuntos das seguintes disciplinas: Biologia; Química; Física; e Matemática.

Ainda de acordo com cronograma publicado pela Unifesp, a divulgação de lista para 1ª chamada está prevista para fevereiro de 2022. No entanto, a universidade ainda não definiu uma data.

A Unifesp informou ainda que irá publicar o edital do Vestibular Misto 2022 no dia 14 de outubro.

