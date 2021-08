Unilever abre VÁRIAS vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Unilever inicia a semana com muitas chances de contratação! Quem está desempregado e buscando o registro em carteira com benefícios não pode perder essa oportunidade! São vários cargos disponíveis na empresa que é referência no mercado alimentício. Veja, a seguir, como se candidatar a uma das oportunidades!

Unilever inicia a semana com vários empregos pelo país

A empresa Unilever está divulgando oportunidades para profissionais qualificados, e proporciona benefícios como seguro de vida, plano médico e odontológico, auxílio fretado, desconto em produtos, refeitório, previdência privada e muitos outros. Veja quais são os cargos divulgados neste início de semana pela Unilever!

Coordenador de treinamento técnico;

Operador Técnico – Fábrica Valinhos;

Eletricista Instrumentista – Fábrica Valinhos;

Analista de Serviços ao Cliente;

Vendedor externo – Banco de Talentos – Lages SC;

Vendedor de Sorvetes – Ubatuba;

Coordenador de Digital;

Coordenador de Operações e Distribuição;

Coordenador CRM Marketplace;

Operador Técnico Banco de Talentos;

Operador de Produção (Banco de Talentos) – Fábrica Valinhos;

Operador de Máquina 3 – Banco de Talentos – Suape;

Analista de Wcm;

Engenheiro de Processos;

Coordenador de Manutenção – Temporária;

Ajudante de Produção (Banco de Talentos) – Pouso Alegre;

Auxiliar de Produção / PCD (Banco de Talentos) – Fábrica Valinhos;

Operador de Utilidades.

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos devem acessar a página de inscrição, escolher uma das vagas e cadastrar-se em “Candidate-se”. A Unilever está divulgando oportunidades para profissionais proativos e determinados a conquistar bons resultados em todas as atividades a serem desempenhadas.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos!