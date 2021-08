UNIR publica edital do Processo Seletivo Discente 2021

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) publicou nesta segunda-feira, dia 23 de agosto, o edital referente ao Processo Seletivo Discente (PS) 2021. O edital visa a seleção de novos alunos para os 1º e 2º semestre letivos de 2021.

De acordo com o documento, disponível no site da Unir, o período de inscrição será aberto no dia 30 de agosto e vai até o dia 6 de setembro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do endereço eletrônico do certame. A homologação da inscrição está prevista para o dia 8 de setembro.

As inscrições são gratuitas e abertas a candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio. Conforme o edital, também podem se inscrever os estudantes que estão regularmente matriculados na 3ª série do Ensino Médio, com previsão de conclusão antes da data de matrícula dos aprovados na seleção.

Vagas, seleção e resultado

A oferta da Unir é de 2.665 vagas em 64 cursos de graduação, distribuídos em seus oito campi. A saber: Ariquemes; Cacoal; Guajará-Mirim; Ji-Paraná; Porto Velho; Presidente Médici; Rolim de Moura; e Vilhena. Metade das vagas serão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública de ensino.

O PS 2021 não contará com a aplicação de provas. Desse modo, a seleção será feita a partir das notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o edital, a Unir aceitará as edições de 2018, 2019 ou de 2020. Os candidatos devem informar quais notas irão usar na seleção.

O cronograma do PS 2021 prevê a divulgação do resultado do PS 2021 para o dia 13 de setembro. A 1ª chamada para as matrícula será feita no dia 17 seguinte, enquanto o período de matrícula será do dia 23 a 29 de setembro.

Confira mais detalhes no site da Unir ou no edital.

