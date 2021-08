Universidade oferece palestra com ganhadora do Nobel da Paz

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), através da plataforma PUCRS Online, oferece o curso “Certificação em Liderança, Capacidade de Aprender e Resiliência”, que terá a participação da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, a paquistanesa Malala Yousafzai, entre os dias 23 e 25 de agosto.

A jovem paquistanesa tem 24 anos e segue sendo um exemplo do poder transformador da educação. Ela sofreu um atentado por defender o direito de mulheres frequentarem a escola em seu país.

Atualmente, é formada pela Universidade de Oxford e tornou-se uma das maiores ativistas pela educação das mulheres e dos direitos humanos no planeta.

A participação da Malala Yousafzai ocorrerá no dia 23 de agosto em uma espécie de talk show, onde será abordado a importância da educação para o desenvolvimento profissional e pessoal.

Motivação para desenvolver o curso

Renata Bernardon, diretora de Educação Continuada da PUCRS, relata a motivação da Universidade em ofertar o curso.

“A Malala tem uma contribuição para a história da educação no mundo e recebê-la para mais um curso do PUCRS Online reforça nosso comprometimento em proporcionar experiência de aprendizagem através da união de grandes nomes com a reconhecida solidez acadêmica da PUCRS. Será um momento muito oportuno para debatermos transformações sociais a partir da educação, como a democratização e maior alcance da educação”, afirma.

Além da participação de Malala, quem se inscrever poderá customizar seu curso e escolher com quem será a segunda aula, no dia 25 de agosto. São duas opções:

Leandro Karnal, um dos maiores pensadores da atualidade, abordando o tema “Learnability para o desenvolvimento pessoal e profissional”,

E Flávio Augusto, um dos líderes mais admirados do Brasil, aborda “Liderança, capacidade em aprender e empreendedorismo”.

“Os cursos trazem conteúdos inéditos apresentados por nomes de grande relevância em suas áreas e são desenvolvidos para entregar uma experiência única ao aluno. Nosso objetivo é proporcionar a melhor tecnologia para que o processo de aprendizagem seja eficaz e a experiência transformadora, tanto no Brasil quanto no resto do mundo.”, analisa Alex Augusto, CEO do UOL EdTech.

Todos os participantes receberão o certificado da PUCRS ao finalizar o curso e as inscrições estão disponíveis até o dia 22 de agosto. Clique aqui e saiba mais.

Inscrições e datas

Curso: “Certificação em Liderança, Capacidade de Aprender e Resiliência”

Data: 23 e 25 de agosto de 2021

Inscrições: Você pode realizar pelo link;

Gratuito, 100% online e com certificação.

