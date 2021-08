UPE encerra hoje (19) o período de inscrição do SSA 2022

Os estudantes interessados em participar do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2022 da Universidade de Pernambuco (UPE) têm até hoje, dia 19 de agosto, para realizar a inscrição. A universidade abriu o período de inscrição no dia 19 de julho.

Conforme indicado pela UPE, as inscrições devem ser feitas exclusivamente via internet, no Processo de Ingresso da UPE. O valor da taxa de inscrição de cada uma das fases do SSA 2022 (1ª, 2ª e 3ª) é de R$ 110, e prazo para o pagamento é 23 de agosto.

Os candidatos que tiveram os pedidos de isenção deferidos estão liberados de realizar o pagamento da taxa. A universidade recebeu os pedidos de isenção entre os dias 19 e 23 de julho, divulgando o resultado em 2 de agosto.

Provas e vagas

De acordo com a UPE, a oferta de vagas para os aprovados na 3ª fase do SSA 2022 é de 1.740 vagas em cursos de graduação. Das oportunidades, 30% estão reservadas para estudantes que cursado integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

Conforme o cronograma, as provas do SSA 2022 serão aplicadas em dezembro deste ano. Confira as datas:

1ª fase: 5 e 12 de dezembro (manhã);

2ª fase: 5 e 12 de dezembro (tarde);

3ª fase: 19 e 20 de dezembro (manhã).

A divulgação do resultado da 3ª fase está prevista para acontecer até 4 de março, enquanto as notas do SSA 1 e 2 serão liberadas em 8 de abril. Confira mais detalhes no site da UPE.

