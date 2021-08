UPE: está disponível o resultado dos pedidos de isenção do SSA 2022

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2022. Desse modo, os candidatos que solicitaram a isenção já podem conferir no site da UPE se foram contemplados com o benefício.

A UPE recebeu os pedidos de isenção da taxa entre os dias 19 e 23 de julho. De acordo com a universidade, os candidatos cujos pedidos foram negados podem entrar com recurso a partir de hoje, dia 3 de agosto. Para isso, é necessário preencher um formulário eletrônico até a próxima quinta-feira, dia 5 de agosto. A UPE irá liberar o resultado dos recursos em 13 de agosto.

Inscrições e provas do SSA 2022

O período de inscrição do SSA 2022 está aberto e o prazo para realizar o procedimento é 19 de agosto. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110.

A UPE está ofertando 1.740 vagas para os aprovados na 3ª etapa do SSA 2022. Há a reserva de 30% das vagas para estudantes que tenham feito integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e todos os anos do Ensino Médio em escolas públicas.

De acordo com a instituição, as provas do SSA 3 serão aplicadas nos dias 9 e 20 de dezembro. Já a aplicação das fases iniciais será feita nos dias 5 e 12 de dezembro: o SSA 1 será feito pela manhã, enquanto as provas do SSA 2 serão à tarde.

A UPE irá divulgar o desempenho dos candidatos no SSA 1 e 2 até o dia 8 de abril de 2022. Já o resultado da 3ª fase está previsto para o dia 4 de março.

Confira mais detalhes no site da UPE.

