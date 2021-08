Urach lamenta ter sido desconvidada para o ‘Lady Night’ por apoiar Bolsonaro: ‘Triste’

Andressa Urach usou as redes sociais para se manifestar sobre ter sido desconvidada do programa ‘Lady Night’, do Multishow, apresentado por Tatá Werneck, por conta da sua posição política. Ela é apoiadora declarada do presidente Jair Bolsonaro.

Nos Stories do Instagram, Urach postou um print da notícia e afirmou que a atitude de desconvidá-la tinha sido antidemocrática. “Fiquei muito triste em ver essa notícia. Até porque admiro ela (Tatá). Ela não me conhece pessoalmente pra me julgar assim. Não sei se isso é verdade, até porque nem estava sabendo que fui desconvidada. Fico só pensando: onde está a democracia? Eu não falaria sobre opinião política lá, a não ser que me perguntassem”, disse.