URCA abre período de inscrição do Processo Seletivo Unificado 2021/2

A Universidade Regional do Cariri (URCA) abriu nesta quarta-feira, dia 18 de agosto, o período de inscrição para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2021/2. Pela primeira vez, a universidade oferta vagas para os cursos de Medicina e Turismo.

De acordo com o cronograma do PSU 2021/2, o prazo para realizar a inscrição é 20 de setembro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente na internet, por meio do site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular).

Para confirmar a participação na seletiva, é necessário pagar a taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 150 para o público geral, até 21 de setembro. Os valor da taxa para os alunos de escolas da rede pública de ensino do Ceará que solicitam redução pela 2ª vez é de R$ 75. Já os alunos que solicitam pela 3ª vez devem pagar a taxa de R$ 112,50.

Provas e vagas

A universidade irá aplicar as provas do PSU 2021/2 nos dias 16 e 17 de outubro. No primeiro dia de prova, os candidatos farão os exames de Física, Matemática, Química e Biologia. No segundo dia de aplicação, as provas serão de História, Geografia, Língua Portuguesa/Literatura Lusófona, Língua Estrangeira e Redação.

Ao todo, a URCA está ofertando 1.320 vagas em diversos cursos de graduação distribuídas em seis campi.

De acordo com o cronograma, a URCA deve liberar os locais de prova entre os dias 13 e 16 de outubro. Receberão as provas as cidades de Barbalha, Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Mauriti e Missão Velha.

A divulgação dos gabaritos preliminares está prevista para o dia 17 de outubro, enquanto os definitivos só serão liberados no dia 26. O resultado do PSU 2021/2 será publicado no dia 22 de novembro.

