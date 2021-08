USP abre curso para estudantes que querem criar startup

A Universidade de São Paulo (USP) inicia neste mês um curso para pessoas que têm interesse em criar uma startup. O curso “Como Criar Uma Startup” irá possibilitar que alunos da USP de diversas áreas testem as suas ideias para negócios e aprendam sobre a criação de empresas.

Com duração de seis meses, o curso terá aulas ministradas por professores de diferentes escolas da USP e será totalmente virtual.

De acordo com a professora Geciane Porto, vice-coordenadora da Agência USP de Inovação, o curso já têm cerca de 500 inscritos. Incialmente, a universidade esperava cerca de 300 inscrições, mas, diante da alta demanda, houve ampliação do número de vagas. A USP encerrou o período de inscrição nesta sexta, dia 6 de agosto.

Os estudantes terão duas aulas por semana. No período de seis meses, cada grupo de cinco alunos deverá criar um projeto de startup. De acordo com Porto, além das aulas, os estudantes terão um volume grande de trabalho. Ela explica ainda que as atividades envolvem a realização de pesquisas de mercado, análise de concorrentes e teste de ideias.

Você Pode Gostar Também:

Além das aulas com professores da USP, os estudantes terão acesso a orientações virtuais com alunos de doutorado e executivos que oferecerão consultoria aos grupos.

O objetivo do curso é que os alunos estudem e coloquem em teste as ideias de criação de uma startup. Contudo, segundo a vice-coordenadora da Agência USP, é possível que as ideias desenvolvidas saiam da teoria e sejam levadas a incubadoras de negócios ligadas à USP.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia UFAM abre período de inscrição do PSC 2021 na próxima quarta-feira (11).