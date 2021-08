USP irá retomar aulas presenciais para alunos e professores imunizados em 4 de outubro

A Universidade de São Paulo (USP) condicionou a retomada das aulas presenciais à vacinação da sua comunidade acadêmica. Desse modo, a USP dará início à retomada das atividades presenciais apenas para os professores e estudantes imunizados a partir do dia 4 de outubro.

De acordo com portaria do dia 13 de agosto, são imunizados contra a covid-19 aqueles que receberam as duas doses da vacina há pelo menos 14 dias.

Os funcionários e professores que ainda não se vacinaram receberam um prazo para que deem início à vacinação. A USP estabeleceu que os docentes não imunizados não poderão retomar o trabalho com as aulas presenciais. De acordo com a portaria, o objetivo é evitar a contaminação de outras pessoas.

USP retomou aulas remotas nesta segunda

As aulas do segundo semestre foram retomadas nesta segunda-feira, dia 16 de agosto, de forma remota. Apenas em outubro, a USP permitirá as atividades presenciais, com retomada gradual. Desse modo, a recomendação da reitoria é de que os cursos deem preferência para as atividades de laboratório ou de campo. As aulas teóricas poderão continuar apenas por meio do ensino remoto.

A portaria estabelece ainda que os docentes deverão retomar as atividades presenciais a partir do dia 23 deste mês.

Você Pode Gostar Também:

Além da vacinação, a USP exige a observância dos protocolos de prevenção contra a covid-19. O uso de máscara será obrigatório, bem como o distanciamento de, ao menos, um metro entre as pessoas.

Por meio da portaria, a USP justificou a retomada das aulas presenciais. Segundo a instituição, o afastamento dos alunos pode prejudicar a sua formação. Além disso, a USP ressalta que houve a interrupção de diversas atividades práticas e laboratoriais que são cruciais para a formação dos alunos.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia UPE encerra o período de inscrição do SSA 2022 na próxima quinta (19).

Veja também UFAM: estão abertas as inscrições para a 3ª etapa do PSC 2021.