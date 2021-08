USP realiza feira de profissões 100% online 

A USP continua promovendo a tradicional Feira USP e as Profissões com mais de duas décadas de existência. Será a segunda vez que o evento acontecerá de maneira 100% online.

A feira proporciona o contato com professores e pesquisadores, além de universitários, que buscam conhecer melhor os cursos e carreiras.

Além disso, o evento viabiliza atividades culturais, exibições de acervos, orientação vocacional e informações de políticas de acesso e permanência estudantil.

No ano de 2020, a Universidade de São Paulo realizou pela primeira vez o encontro de maneira remota e o resultado foi incrível.

Na ocasião, mais de 1 milhão de pessoas tiveram acesso à primeira edição virtual do evento, levando as informações para outros estados e países.

Por conta do sucesso da edição passada e da necessidade das restrições sanitárias por conta da pandemia do novo coronavírus em 2021, o evento também acontecerá de maneira online nos dias 2 e 3 de setembro.

Por meio de lives, bate-papos, vídeos e conteúdos culturais, com informações e atividades desenvolvidas pelas equipes de 142 cursos, em oito campi, além dos museus e órgãos de cultura.

Feira USP e as Profissões é totalmente gratuita

A participação na feira USP e as profissões é gratuita e não precisa de inscrições prévias, basta apenas acessar o site do evento, clicando aqui.

Para a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP, a feira de maneira remota é eficaz e aumenta o alcance do evento.

“Esperamos em breve novamente receber presencialmente o público em nossos espaços, mas certamente manteremos também o oferecimento de conteúdos online, que chegam para aqueles que estão mais distantes sem as barreiras do deslocamento. A enorme quantidade de acessos na edição de 2020 demonstra a demanda que existe por estas informações entre os jovens e nosso comprometimento é democratizar cada vez mais o acesso à Universidade”, afirma.

A professora destaca o trabalho da equipe e das unidades de ensino para garantir a qualidade e o dinamismo da Feira.

“Não se trata apenas de um mero site com textos e vídeos”, explica. “Todo o conteúdo está sendo montado de forma específica para o evento, com muitas horas de transmissões ao vivo, interações, vídeos e atividades produzidos exclusivamente para esta edição”.

Veja algumas das palestras e oficinas que irão acontecer na Feira USP e as Profissões:

“Os bastidores das ciências do mar: curiosidades biológicas e experiências pessoais de um cientista”;

“Oficina de extração de DNA”;

“A arte no preparo de medicamentos: o papel da farmacotécnica e nanotecnologia”;

“Seminário: Arquitetura de Computadores”;

“Empreendedorismo e Startup”;

“As cavernas e as Geociências”;

“A carreira do internacionalista”.

As atividades culturais também vão acontecer. Através de bate-papos, os estudantes poderão conhecer diversas atividades que são oferecidas no Parque CienTec, incluindo Planetário, brinquedos de física e outras atrações.

Serviço

A Feira USP e as Profissões 2021 acontece de maneira online entre os dias 2 e 3 de setembro de 2021 das 10h às 16h.

O evento é gratuito e não precisa de inscrição, para acessar a Feira USP e as Profissões acesse o portal do evento, clicando aqui. Para dúvidas e informações, entre em contato por meio do e-mail: uspprofi@usp.br

